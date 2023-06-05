В ВСУ предупредили о фейках про контрнаступление. Перед этим Россия заявила о «крупномасштабной атаке» 5 июня, 10:29 Украинский военный возле Бахмута, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В Вооруженных силах Украины заявили, что россияне активизировали распространение фейков о якобы "наступлении" Сил обороны.



Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ в понедельник, 5 июня.

Там говорят, что россияне активизировали свои информационно-психологические операции — пропагандисты планируют усилить распространение сообщений о действиях украинской армии. Целью этого в СтратКоми называют деморализацию украинцев и введение в заблуждение, в частности, и населения РФ.

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«Российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинского войска. Даже если контрнаступления и нет», — заявили военные.

В СтратКоме предупредили, что для этого у РФ есть заготовки со старыми видео и фото, на которых видно подбитую технику, погибших и пленных, и другие фейковые материалы. Там призывают использовать данные только из украинских официальных источников.

5 июня минобороны РФ заявило о «крупномасштабном наступлении» ВСУ на пяти участках фронта. Россияне приводили данные о якобы потерях и говорят, что украинские защитники не достигли своих целей. Украина эти заявления не комментирует.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что объявления о начале контрнаступления не будет. В опубликованном 3 июня интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к нему готова.