В результате обстрела РФ Харьковской области убиты две женщины, еще одна ранена
Снаряды РФ попали в частные дома (Фото:ГСЧС)
В пятницу, 13 января, российские войска снова обстреляли из артиллерии Харьковскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате удар РФ в поселке Двуречная Купянского района погибли две мирных жительницы.
«По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована», — рассказал Синегубов.