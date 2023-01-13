В результате обстрела РФ Харьковской области убиты две женщины, еще одна ранена

13 января, 16:28
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Снаряды РФ попали в частные дома (Фото:ГСЧС)

Снаряды РФ попали в частные дома (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 13 января, российские войска снова обстреляли из артиллерии Харьковскую область.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате удар РФ в поселке Двуречная Купянского района погибли две мирных жительницы.

«По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована», — рассказал Синегубов.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Обстрел Харьковская область Военные преступления Война России против Украины

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