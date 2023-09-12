За неделю с 4 по 11 сентября украинские дроны уничтожили более 200 единиц российской техники — Федоров 12 сентября, 05:28 Дрон SAKER SCOUT (Фото:Минобороны/Телеграм)

В течение прошлой недели украинская Армия дронов уничтожила 201 единицу вражеской боевой техники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Михаил Федоров.

По его словам, БпЛА ВСУ «минуснули», среди прочего, 35 танков, 55 бронированных машин, 58 грузовиков.

«Дроны за несколько тысяч долларов поражают российскую технику стоимостью в десятки миллионов. Развиваем оборонные инновации дальше, чтобы сохранять жизни военных и технологически побеждать на поле боя», — написал Федоров.

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Одной из собственных разработок Украины являются картонные дроны, которые атаковали российский аэродром в Курске в ночь на 27 августа. Они «невидимы» для противовоздушной обороны РФ.