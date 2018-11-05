05 ноября 2018, понедельник

Результаты экспертизы о причинах смерти Гандзюк будут известны примерно через два дня - адвокат

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СБУ провела следственные действия в связи со смертью Гандзюк, рассказал адвокат Маси Найем
Фото: Катерина Гандзюк via Facebook

СБУ провела следственные действия в связи со смертью Гандзюк, рассказал адвокат Маси Найем

Адвокат Маси Найем заявил, что результаты экспертизы о причинах смерти сотрудницы мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк станут известны примерно через два дня.

В эфире телеканала 112 Украина он отметил, что информация о том, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб, не подтвердилась.

Найем добавил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в связи со смертью Гандзюк, ее тело перевезли.

Судебно-медицинские эксперты должны провести вскрытие, и после результатов обследования  будет понятно, как действовать дальше.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонская активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

 

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