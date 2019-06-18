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Резонансное высказывание Зеленского об украинках и его первая встреча с Меркель. Главные новости 18 июня

Вчера, 20:00
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Резонансное высказывание Зеленского об украинках и его первая встреча с Меркель. Главные новости 18 июня - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию, а СМИ узнали детали о работе главы АП Андрея Богдана.

НВ собрало главные новости дня.

СМИ выяснили, с какими политиками и бизнесменами работал глава АП Богдан

Глава Администрации президента Андрей Богдан до назначения на должность работал не только с олигархом Игорем Коломойским, но и с целым рядом топ-политиков, судей и бизнесменов. Читать далее…

Зеленский предложил формулу обмена пленными для начала процесса деэскалации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за обмен небольшого количество пленных для начала процесса деэскалации на Донбассе. Читать далее…

Представитель Зеленского заявил, что Рада не предоставила КС Украины доказательств существования коалиции

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что АП и Конституционному суду не было предоставлено официальной информации о наличии в парламенте коалиции. Читать далее…

Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках

Президент Украины Владимир Зеленский выступая в самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции, назвал украинских женщин одним из «брендов» страны. Слова главы государства вызвали общественный резонанс. Читать далее…

Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом. Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также он проведет встречи с немецкими политиками и представителями бизнеса. Читать далее…

Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции

По информации СМИ, бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции. Читать далее…

Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева

Бизнесмен, меценат и писатель Гарик Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева. Читать далее…

США утвердили пакет помощи Украине по безопасности на $250 миллионов

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году. Читать далее…

Теги:   Германия Богдан Ангела Меркель Владимир Зеленский

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