Резонансное ДТП в Харькове: водитель Lexus Зайцева запуталась в показаниях патрульному

Свидетель в деле о резонансном ДТП в центре Харькова патрульный Денис Мягкоголов сообщил, что водитель Lexus Елена Зайцева после аварии пребывала в шоковом состоянии и запуталась в показаниях.

Об этом он рассказал во время допроса в Киевском районном суде Харькова, передает NewsRoom.

"Зайцева рассказывала, что начинала ехать на [мигающий] зеленый сигнал светофора. Зайцева сама рассказывала, что ехала на желтый, видела автомобиль [Volkswagen] Дронова. Она подавала ему звуковой сигнал, но в связи с большой скоростью водитель не затормозила", - сказал Мягкоголов.

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По словам инспектора патрульной службы, Зайцева не демонстрировала никаких признаков опьянения. Он также не смог сказать, на какой сигнал светофора она проехала перекресток.

Следующее заседание по делу ДТП состоится через неделю - 24 апреля.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.