Резонансное ДТП в Харькове: видеодоказательство подтвердило, что Зайцева поехала на красный

И Зайцева, и Дронов имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения, но оба нарушили ПДД

В Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП с шестью погибшими изучали видеозаписи, которые доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих водителей.

Об этом журналистам рассказал прокурор Игорь Омельченко по итогам заседания суда в четверг, 17 мая, передает Укринформ.

"Видеозаписи, которые сегодня изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова", - рассказал Омельченко.

По его словам, оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения.

"На первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый", - отметил прокурор.

Обоим фигурантам предложили установить скорость движения их автомобилей экспериментальным путем, однако они отказались.

Дронов показал, что Зайцева двигалась со скоростью 100-120 км в час. Зайцева же не смогла указать скорость автомобиля Дронова, но заявила, что сама двигалась со скоростью 80 км в час.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания. 8 ноября Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца Геннадия Дронова. Сначала он проходил по делу как свидетель, но позже суд отказался признавать его потерпевшим, а потом переквалифицировал в подозреваемого.