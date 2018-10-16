Резонансное ДТП в Харькове: в Lexus не могут установить скорость авто Зайцевой

Lexus после столкновения с второй машиной отбросило в толпу пешеходов

В официальном представительстве компании Lexus в Украине не могут помочь в установлении скорости движения автомобиля Елены Зайцевой во время ДТП в центре Харькова 18 октября 2017 года.

Об этом сообщила адвокат потерпевший стороны Лариса Матвеева со ссылкой на ответ компании касательно возможности установить скорость авто во время срабатывания подушек безопасности и за пять секунд до этого.

"Lexus ответил, что такой технической возможности у них нет, так как оборудование, необходимое для такой диагностики, в Украину вроде бы не завозилось", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Как пояснили в официальном представительстве Lexus, у предприятия нет собственного СТО и оборудования для считывания подобной информации.

"В связи с тем, что предприятие не поставляло такое оборудование уполномоченным дилерам Lexus в Украине, предоставить контактные данные сервисного центра, на базе которого можно было бы провести подобное считывание, также не предоставляется возможным", - говорится в официальном ответе.

Ранее сообщалось, что снятые после ДТП показания с блока управления Lexus показали, что во время последнего срабатывания системы педаль газа была вжата в пол, в то время как педаль тормоза была отпущен. Расчетная скорость автомобиля Lexus составляла 102 км в час. Однако эти данные не включены в материалы дела, поскольку невозможно точно установить, когда именно сработала система - в момент совершения ДТП или раньше.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.