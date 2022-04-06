Бучанские палачи. Журналист-расследователь рассказал, кто убивал и насиловал украинцев в пригороде Киева 6 апреля, 16:54 Цей матеріал також доступний українською Тела мирных жителей лежат на улице в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Журналисты-расследователи Слідство.Інфо занялись поиском преступников. Один из исследователей Дмитрий Репьянчук рассказал Радио НВ, кого из россиян удалось идентифицировать.

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— Вы искали в соцсетях военных из 155-й бригады. Что можно сказать об этих людях?

— Не знаю, можно ли их назвать профессиональными военными, скорее профессиональные оккупанты. Меня удивило, что большинство из них это 20−22-летние юноши, которые лишь несколько лет назад окончили школу. Их призвали в армию, затем подписали контракт. И вот они уже приехали в Украину убивать, калечить, мародерить.

Если брать 1986, 1987 год рождения, то это те, кто в армии немного дольше, они уже имеют опыт массовых убийств. Мы увидели, что практически каждый третий боец этой бригады участвовал в войне в Сирии, где Россия воевала на стороне преступного режима Башара Асада. Это такие солдаты удачи, которые сперва в Сирию поехали, теперь в Украину. Неизвестно, за что воюют, только убивают, пытают.

То есть это такая «солянка» русских оккупантов — без чести, без каких-либо принципов.

— Они все из каких-то провинциальных российских городков попали в довольно богатый пригород Киева. Наверное, их должно было это удивить. Повлияло ли на них это?

— Да, они из провинциальных городов. К примеру, Владивосток, это 9000 километров от Киева. Представьте, это целый континент они проехали на своих поездах, бронетехнике для того, чтобы напасть на Украину, на Киев.

С одной стороны да, они из провинциальных деревень, городков, а с другой — я не просто сказал о возрасте, они ничего еще не видели в своей жизни. Окончили школу, кто-то ПТУ, потому что [в составе армии] какие-то трактористы, автослесари, сварщики, сантехники. И вот их призвали на военную службу. Они не имеют ни высшего образования, ни каких-либо ценностей, знаний. Их просто призвали в армию, предложили договор. Они надели форму, взяли автомат и поехали в сторону Киева.

Честно говоря, когда я все это увидел, у меня исчез вопрос, почему они воруют и мародерят, почему они забирают эти сковородки, бойлеры, кондиционеры, стиральные машинки. У них этого, я так понимаю, нет. Они увидели, что люди могут жить, зарабатывать, работать, получать деньги и вкладывать в свое будущее, в свой комфорт. И они этому просто завидовали: большинство из них — это люди без финансовой стабильности и без всяких моральных принципов или ценностей.

— Какова ответственность для этих преступников?

— Мародерство — это не самое страшное, что происходило, оно более показательно.

В Буче, в Гостомеле, в Ирпене людей просто казнили, зверски убивали, в том числе и детей, без какой-либо цели! Одно дело, когда хотя бы есть мотив убивать человека, потому что он условно журналист, военный или политик. А когда гражданских расстреливают ради развлечения, это самое страшное, что может только быть.

Весь мир увидел подлинное лицо, зачем они сюда приехали. Они приехали, чтобы ради развлечения убивать людей, а затем забирать их имущество. Мне кажется, что люди, которые грабили, это те же люди, которые и убивали.

— Возможно ли привлечь к ответственности этих людей, которые убивали и насиловали?

— Могу сказать только как гражданин, потому что у меня нет какого-то дипломатического или юридического инсайда. Мне кажется, что пока продолжается путинский режим, мало шансов, что кого-то арестуют. Потому что, в первую очередь, должны арестовывать Путина, Шойгу и все руководство России. Они организаторы и заказчики этого масштабного преступления, а военные — это просто исполнители. Поэтому пока в Кремле остается Путин, я мало в это верю.

Но мы с коллегами подумали, что очень важно эту информацию собирать, потому что все же мы понимаем, что Путин не вечен, вся преступная группа, которая сейчас во главе России, тоже не вечна. С одной стороны, нужно сейчас все это собирать для того, чтобы людей объявляли в международные розыски, по ним будут уголовные процессы на международном уровне. Здесь два варианта: либо сменится власть в России и этих людей начнут привлекать к ответственности, либо эти люди на всю жизнь останутся в России. И как только они попытаются пересечь границу с цивилизованной страной, они сразу будут арестованы.

Хотелось бы надеяться, что сменится власть, и, возможно, после этого будут шансы на привлечение к уголовной ответственности этих преступников.

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