Военные преступления в Буче. Оккупанты оставляли мины-растяжки в квартирах, где находили украинскую символику — глава МВД 5 апреля, 22:49 Цей матеріал також доступний українською Только за понедельник, 4 апреля, спасатели обнаружили более четырех тысяч взрывоопасных предметов. (Фото:МВС України/ Facebook)

Оккупанты ставили растяжки в квартирах украинцев в Буче, где находили украинскую символику, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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«Это и неразорвавшиеся снаряды, и остатки взрывчатки, и мини-растяжки. В частности, фиксируют мины-растяжки, которые есть в домах. Оккупанты заходили в квартиры, если выявляли украинскую символику или документы военнослужащих, то оставляли растяжки, гранаты», — цитирует Монастырского пресс-служба МВД в Facebook.

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Монастырский также отметил, что только за понедельник, 4 апреля, спасатели обнаружили более четырех тысяч взрывоопасных предметов.

«Поэтому идет очень сложная и ответственная работа. По международным стандартам, один день активных боевых действий означает месяц разминирования», — сказал министр, добавив, что возвращаться в город можно будет только после проведения разминирования и работ с телами погибших.

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