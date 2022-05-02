Резня в Буче. Прокуратура установила личность первого подозреваемого в пытках и убийствах мирных украинцев 2 мая, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Российский военных, которого подозревают в преступлениях в Буче (Фото:пресс-служба Офиса генпрокурора)

Прокуратура установила личность российского военного, который, по данным следствия, пытал и убивал мирных украинцев в Буче. Подозреваемый — это командир подразделения Нацгвардии РФ Сергей Колоцея.

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила в Facebook, что после зверств в Буче Колоцея из Беларуси отправлял в Ульяновск награбленное в Украине, а среди «подарков» родным был капот автомобильного багажника.

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«В марте 2022 года, находясь в городе Буча, подозреваемый жестоко обращался с мирными гражданами, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия», — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуратура уточнила, что вместе с другими военнослужащими РФ он убил четырех мирных жителей, а их тела нашли с завязанными за спиной руками и следами пыток.

«Российский военнослужащий принуждал другого потерпевшего признаться в подрывной деятельности против армии РФ. Для этого он бил мужчину прикладом автомата, гардой для ножа, руками и ногами. Вынуждал его нюхать мертвое тело и, имитируя казнь, стрелял рядом с ухом безоружного мирного жителя», — добавили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что личность подозреваемого установлена, в том числе ​​благодаря помощи журналистов Следствие. Инфо.

Мужчину подозревают по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины, за которую предусмотрено пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

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