«Расстреливали мужчин в Буче». Офис Генпрокурора сообщил о подозрении трем военным РФ
Последствия действий войск РФ в Буче, 19 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Прокуратура сообщила о подозрении трем военнослужащим РФ, которые, по данным следствия, застрелили двух гражданских мужчин в Буче.
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«Офис Генпрокурора сообщили о подозрении еще трем военнослужащим уже известной на весь мир своей жестокостью 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Российской Федерации», — говорится в сообщении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.
По данным следствия, они ворвались в частный дом в Буче и выстрелами в голову убили двух гражданских мужчин.
«Мы работаем над тем, чтобы каждый российский палач был установлен, но работа на территориях усложнена значительным минированием», — добавили в прокуратуре.
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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.
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