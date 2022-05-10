«Расстреливали мужчин в Буче». Офис Генпрокурора сообщил о подозрении трем военным РФ 10 мая, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий войск РФ в Буче, 19 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Прокуратура сообщила о подозрении трем военнослужащим РФ, которые, по данным следствия, застрелили двух гражданских мужчин в Буче.

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«Офис Генпрокурора сообщили о подозрении еще трем военнослужащим уже известной на весь мир своей жестокостью 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Российской Федерации», — говорится в сообщении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

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По данным следствия, они ворвались в частный дом в Буче и выстрелами в голову убили двух гражданских мужчин.

«Мы работаем над тем, чтобы каждый российский палач был установлен, но работа на территориях усложнена значительным минированием», — добавили в прокуратуре.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

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