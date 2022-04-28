Зверства в Буче: Офис генпрокурора назвал имена десяти военных РФ, причастных к пыткам мирных жителей
После ухода оккупантов из Бучи мир увидел зверства военных РФ, у многих погибших мирных жителей были связаны руки (Фото:Zohra Bensemra/File Photo/Reuters)
Офис генпрокурора установил личности десяти российских военных, причастных к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области в первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По данным следствия, во время оккупации Бучи военные РФ захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады.
«У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении», — отметила она.
Венедиктова добавила, что есть многочисленные доказательства грабежей, оккупанты забирали личные вещи жителей Бучи и бытовую технику.
«Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные „звания“ подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны», — добавила Венедиктова.
Она также назвала имена причастных к зверствам в Буче, против которых открыты уголовные дела:
- младший сержант Вячеслав Лаврентьев,
- рядовой Григорий Нарышкин,
- рядовой Василий Князев,
- ефрейтор Семен Мальцев,
- рядовой Сергей Пескарев,
- рядовой Альберт Раднаев,
- ефрейтор Михаил Кашин,
- ефрейтор Андрей Бизяев,
- ефрейтор Дмитрий Сергиенко,
- сержант Никита Акимов.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
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