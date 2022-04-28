Зверства в Буче: Офис генпрокурора назвал имена десяти военных РФ, причастных к пыткам мирных жителей

28 апреля, 15:37
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После ухода оккупантов из Бучи мир увидел зверства военных РФ, у многих погибших мирных жителей были связаны руки (Фото:Zohra Bensemra/File Photo/Reuters)

После ухода оккупантов из Бучи мир увидел зверства военных РФ, у многих погибших мирных жителей были связаны руки (Фото:Zohra Bensemra/File Photo/Reuters)

Офис генпрокурора установил личности десяти российских военных, причастных к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области в первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По данным следствия, во время оккупации Бучи военные РФ захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады.

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«У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении», — отметила она.

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Венедиктова добавила, что есть многочисленные доказательства грабежей, оккупанты забирали личные вещи жителей Бучи и бытовую технику.

«Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные „звания“ подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны», — добавила Венедиктова.

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Она также назвала имена причастных к зверствам в Буче, против которых открыты уголовные дела:

  • младший сержант Вячеслав Лаврентьев,
  • рядовой Григорий Нарышкин,
  • рядовой Василий Князев,
  • ефрейтор Семен Мальцев,
  • рядовой Сергей Пескарев,
  • рядовой Альберт Раднаев,
  • ефрейтор Михаил Кашин,
  • ефрейтор Андрей Бизяев,
  • ефрейтор Дмитрий Сергиенко,
  • сержант Никита Акимов.
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/377459707725037

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Российский диктатор Владимир Путин дал почетное звание «гвардейской» российской 64-й бригаде, устроившей зверства в Буче.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Буча Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Война России против Украины

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