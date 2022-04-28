Зверства в Буче: Офис генпрокурора назвал имена десяти военных РФ, причастных к пыткам мирных жителей 28 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською После ухода оккупантов из Бучи мир увидел зверства военных РФ, у многих погибших мирных жителей были связаны руки (Фото:Zohra Bensemra/File Photo/Reuters)

Офис генпрокурора установил личности десяти российских военных, причастных к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области в первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По данным следствия, во время оккупации Бучи военные РФ захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады.

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«У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении», — отметила она.

Венедиктова добавила, что есть многочисленные доказательства грабежей, оккупанты забирали личные вещи жителей Бучи и бытовую технику.

«Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные „звания“ подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны», — добавила Венедиктова.

Она также назвала имена причастных к зверствам в Буче, против которых открыты уголовные дела:

младший сержант Вячеслав Лаврентьев,

рядовой Григорий Нарышкин,

рядовой Василий Князев,

ефрейтор Семен Мальцев,

рядовой Сергей Пескарев,

рядовой Альберт Раднаев,

ефрейтор Михаил Кашин,

ефрейтор Андрей Бизяев,

ефрейтор Дмитрий Сергиенко,

сержант Никита Акимов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.



Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Российский диктатор Владимир Путин дал почетное звание «гвардейской» российской 64-й бригаде, устроившей зверства в Буче.



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