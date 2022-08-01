«Третий брат в семье Long Hand». В Украину прибыла реактивная система залпового огня Mars II — Резников

1 августа, 14:25
Mars II (Фото:twitter.com/oleksiireznikov)

Mars II (Фото:twitter.com/oleksiireznikov)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыла реактивная система залпового огня Mars II.

«В Украину прибыл третий брат в семье Long Hand — РСЗО MARS II из Германии», — написал он в Twitter.

Глава ведомства поблагодарил Германию за системы.

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https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1554054634746126337

«Спасибо Германии и лично моей коллеге Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы поздравляют немецких партнеров!» — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=hugKJ7rjqUY&feature=youtu.be
Какую военную технику передают или намерены передать Украине - инфографика НВ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Алексей Резников Война России против Украины

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