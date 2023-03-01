Резников заявил о начале превращения Минобороны в Министерство контрнаступления

1 марта, 23:54
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министерство обороны «превращается» в Министерство контрнаступления, заявил глава ведомства Алексей Резников.

По его словам, на встрече с послами G7 обсуждались такие вопросы, как ситуация на фронте, изменения в Минобороны, «то, как превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления», вопросы НАТО и оружия.

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Также Резников представил послам своих новых заместителей — Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу.

«Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас — на пути к Победе. Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра», — заявил министр.

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Внештатный советник министра Алексей Копытько объяснил слова Резникова о «Министерстве контрнаступления».

«Задачей прошлого года было выжить, задачей этого — максимально приблизить победу, создать для нее все возможные условия. Грубо говоря — из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления», — заявил он.

ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком ВСУ Залужный.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Министерство обороны Украины Алексей Резников Война России против Украины

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