Украине нужны сотни тысяч БПЛА — Резников 5 февраля, 01:03 Алексей Резников во время встречи с производителями БПЛА (Фото:Минобороны Украины)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинской армии для борьбы с Россией необходимы сотни тысяч БПЛА.

Об этом министр заявил во время встречи с более чем 100 украинскими разработчиками и производителями БПЛА.

Как сообщает Минобороны, во встрече также приняли участие вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин и представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Резников подчеркнул, что необходимо поддерживать развитие рынка БПЛА. Минобороны преследует цель развития рынка дронов широкого спектра применения.

"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/у, эвакуации раненых и т.д. В настоящее время потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за 8 месяцев полномасштабной войны в эксплуатацию допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет", - заявил Резников.

На встрече активно обсуждалась тема необходимости создания Ассоциации, которая представляла бы интересы производителей. Такую идею поддержали и производители БПЛА и Минобороны.