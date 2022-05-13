Украина сейчас входит в долгосрочную фазу войны, до 9 мая РФ потерпела стратегическое поражение — Резников 13 мая, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую — длительную — фазу войны.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«Мы входим в новую — длительную — фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал», — написал он.

Видео дня

По словам главы ведомства, до 9 мая страна-агрессор Россия потерпела стратегическое поражение — не смогла уничтожить Украину путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.

«Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня», — сказал он.

Резников заявил, что в условный период «до 9 мая» российские войска понесли огромные потери, потерпели поражение под Киевом и не смогли достичь никакой стратегической цели, поэтому изменили тактику.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.