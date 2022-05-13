Украина сейчас входит в долгосрочную фазу войны, до 9 мая РФ потерпела стратегическое поражение — Резников
Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую — длительную — фазу войны.
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«Мы входим в новую — длительную — фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал», — написал он.
По словам главы ведомства, до 9 мая страна-агрессор Россия потерпела стратегическое поражение — не смогла уничтожить Украину путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.
«Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня», — сказал он.
Резников заявил, что в условный период «до 9 мая» российские войска понесли огромные потери, потерпели поражение под Киевом и не смогли достичь никакой стратегической цели, поэтому изменили тактику.
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