Украина сейчас входит в долгосрочную фазу войны, до 9 мая РФ потерпела стратегическое поражение — Резников

13 мая, 12:43
Цей матеріал також доступний українською
Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую — длительную — фазу войны.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«Мы входим в новую — длительную — фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал», — написал он.

Видео дня

По словам главы ведомства, до 9 мая страна-агрессор Россия потерпела стратегическое поражение — не смогла уничтожить Украину путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/407683618034662

«Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=gMeHgcsQXjs

Резников заявил, что в условный период «до 9 мая» российские войска понесли огромные потери, потерпели поражение под Киевом и не смогли достичь никакой стратегической цели, поэтому изменили тактику.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Алексей Резников Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X