«На востоке идут очень кровопролитные бои». Украина проходит через критическую фазу войны, не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага — Резников

1 июня, 14:03
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Резников заявил, что Украина проходит через критическую фазу войны (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Резников заявил, что Украина проходит через критическую фазу войны (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас Украина проходит через критическую фазу войны.

Война России против Украины — главные события 1 июня

«Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту», — говорится в сообщении Резникова в Facebook.

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По его словам, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит.

«Битва за Донбасс и другие наши территории продолжается и впереди у нас — деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины», — сказал министр.

https://www.youtube.com/watch?v=QKjfol4AmqI

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что каждый день погибают от 60 до 100 украинских военных, еще 500 получат ранения.

Сейчас оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, пытаются вытеснить силы ВСУ на Бахмутском направлении и активизировали наступление в районе захваченного ими Лимана.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донбасс Алексей Резников Война России против Украины

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