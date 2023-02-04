Следующая встреча «танковой коалиции» состоится в середине февраля — Резников 4 февраля, 01:48 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что следующая встреча танковой коалиции состоится в середине февраля.

Об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление Резников сделал на видеоконференции с министрами обороны государств, которые готовы передать танки Украине. Конференцию провели в Киеве министры обороны Украины и Польши Мариуш Блащак.

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"Танковая инициатива переросла в "танковую коалицию". Польша была одним из ее инициаторов. Украина получит современные танки натовского стандарта. Это будут Леопарды, Абрамсы, Челленджеры, французские легкие танки AMX-10. С нашими партнерами во время видеоконференции мы обсудили потребности ВСУ, сроки учений наших воинов, другие важные вопросы. Следующая встреча представителей танковой коалиции состоится в середине февраля в Брюсселе", - заявил Резников.



Польский коллега Резникова Блащак заверил, что поддержка ВСУ не будет уменьшаться, а "сопротивление украинского народа является примером для Европы и всего мира".



"Свободная Украина - это гарантия свободной Польши. Об этом еще в 2008 году сказал покойный президент Лех Качиньский. Независимо от того, какая Россия белая или красная, она совершает военные преступления и убивает людей. Весь мир, Польша и Европа должны это остановить. Поэтому мы с вами и поддерживаем Украину", – заявил Блащак.

Инфографика: NV

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.