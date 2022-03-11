ВСУ проводят успешные контратаки. Ситуация на фронте непростая, но российские оккупанты утратили инициативу — Резников 11 марта, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте есть и будет непростой, но российские оккупанты утратили инициативу.

«Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже утратили инициативу», — написал он.

По словам министра, наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям.

«Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлелось во всем мире как реальное состояние „второй армии“ планеты», — написал он.

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