ВСУ проводят успешные контратаки. Ситуация на фронте непростая, но российские оккупанты утратили инициативу — Резников

11 марта, 14:57
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Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте есть и будет непростой, но российские оккупанты утратили инициативу.

«Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже утратили инициативу», — написал он.

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По словам министра, наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/365097365626621

«Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлелось во всем мире как реальное состояние „второй армии“ планеты», — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Алексей Резников Война России против Украины

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