Акт геноцида. В Мариуполе очень сложная ситуация, враг держит город в заложниках — Резников

11 марта, 15:32
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В Мариуполе гуманитарная катастрофа (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Мариуполе гуманитарная катастрофа (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Мариуполе очень сложная ситуация.

«Очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в заложниках, устроив подлинный акт геноцида», — написал он.

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По его словам, очень сложно создать гуманитарные коридоры.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/365097365626621

«Мы стараемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это очень сложно — россияне бомбят город даже во время официальных переговоров. У них нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия», — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Алексей Резников Война России против Украины

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