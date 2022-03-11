Акт геноцида. В Мариуполе очень сложная ситуация, враг держит город в заложниках — Резников 11 марта, 15:32 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе гуманитарная катастрофа (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Мариуполе очень сложная ситуация.

«Очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в заложниках, устроив подлинный акт геноцида», — написал он.

По его словам, очень сложно создать гуманитарные коридоры.

«Мы стараемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это очень сложно — россияне бомбят город даже во время официальных переговоров. У них нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия», — написал он.

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