«Только увеличит аппетиты агрессора». Нет смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче территории — Резников

1 июня, 14:30
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Алексей Резников (Фото:Резников Алексей/Facebook)

Алексей Резников (Фото:Резников Алексей/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нет смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории.

Война России против Украины — главные события 1 июня

"Нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно успокоить москву. Это ведь только увеличит аппетиты агрессора», — говорится в сообщении Резникова в Facebook.

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По его словам, «подобные шаги не воспримут ни украинские власти, ни украинский народ».

«Если кто-то думает таким образом прекратить войну — получит прямо противоположный результат. Война придет прямо на границы НАТО и ЕС», — заявил он.

Министр заявил, что в эфирах российские пропагандисты, напрямую контролируемые Кремлем, уже прямо говорят, что пора России «демилитаризировать» не только Украину, но и весь Североатлантический альянс.

https://www.youtube.com/watch?v=e7Gfx2i-mkc&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Алексей Резников Война России против Украины

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