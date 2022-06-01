«Только увеличит аппетиты агрессора». Нет смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче территории — Резников
Алексей Резников (Фото:Резников Алексей/Facebook)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нет смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории.
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"Нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно успокоить москву. Это ведь только увеличит аппетиты агрессора», — говорится в сообщении Резникова в Facebook.
По его словам, «подобные шаги не воспримут ни украинские власти, ни украинский народ».
«Если кто-то думает таким образом прекратить войну — получит прямо противоположный результат. Война придет прямо на границы НАТО и ЕС», — заявил он.
Министр заявил, что в эфирах российские пропагандисты, напрямую контролируемые Кремлем, уже прямо говорят, что пора России «демилитаризировать» не только Украину, но и весь Североатлантический альянс.
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