«Завтра будет обсуждать танки». Резников подытожил первый день заседания в формате Рамштайн

15 февраля, 01:19
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завтра на встрече в формате Рамштайн будут обсуждаться поставки танков для ВСУ.

"Первый день работы в Брюсселе завершен. Я благодарен всем странам, работающим в формате Рамштайн и странам НАТО, которые поддерживают Украину. Расписание на завтра очень плотное. Проведем больше времени, обсуждая танки. Слава Украине", - заявил Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1625622401164648448
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14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.

https://www.youtube.com/watch?v=QB23XlSs5R0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Танки Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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