Украина передала Канаде список необходимого ей военного оборудования — Резников 1 июня, 09:22 Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Канада получила от Украины перечень военного оборудования, которое необходимо Киеву, для эффективного противостояния России. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении к участникам крупнейшей в Канаде выставки товаров оборонного назначения CANSEC, проходящей в Оттаве, сообщает Укринформ.

«Украина передала перечень необходимых канадских товаров и технологий правительству Канады», — сообщил Резников.

По его словам, Украина стремится установить партнерство с Канадой и компаниями ее оборонного сектора с целью обеспечения доступности необходимого оборудования в нужный момент и в достаточном количестве.

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«Украина сейчас выполняет задачу, для которой было создано НАТО: Украина — щит Европы на востоке от российской угрозы. Мы уничтожаем военную силу, направленную против европейских ценностей и свободы», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что решения, которые принимаются сегодня, положительно будут влиять на европейскую и глобальную безопасность в течение лет.

«Чем меньше российского оружия — тем меньше российских влияний», — подчеркнул Резников.

26 мая министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине 43 противовоздушные ракеты AIM-9.

3 мая посольство Канады в Украине сообщило, что Украина получила от Канады первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 млн канадских долларов



