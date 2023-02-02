Россия может начать наступление на двух направлениях — Резников 2 февраля, 01:53 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление на двух направлениях.

Об этом сообщает BFMTV.



"Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая, что они живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", - заявил министр.

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Он отметил, что по данным украинской разведки, Кремль смог мобилизовать около полумиллиона россиян.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше. Они могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг", - заявил Резников.

В связи с новой угрозой глава Минобороны призыв партнеров Украины ускорить поставки оружия для ВСУ.

"Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее. Поэтому нужно оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива", - сообщил Резников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.



Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.



Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.