14 февраля станут известны количество и сроки поставок танков для ВСУ — Резников

6 февраля, 00:11
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В частности, Украина получит танки Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

В частности, Украина получит танки Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 14 февраля станет известно количество и сроки поставок западных танков для ВСУ.

Об этом сообщает Укринформ.

"Перечень стран я пока не раскрываю, потому что некоторые еще принимают политические решения. Мое ощущение, что 14 февраля, когда будет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое физически будет не в Рамштайне, а в Брюсселе, возможно, там уже каждая страна объявит о количестве и сроках", - заявил Резников.

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Глава Минобороны напомнил, что о передаче Украине танков уже заявили канадцы, поляки, немцы, британцы и американцы.

Инфографика: NV
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25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300-500 танков.

https://www.youtube.com/watch?v=fVwfOuYQFX8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Танки Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины танк Abrams танки Leopard Challenger 2

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