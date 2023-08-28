«Доступ может быть у врага». Резников выступил категорически против е-декларирования для военных

28 августа, 21:23
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Резников напомнил о праве добровольной подачи декларации при закрытых реестрах (Фото:НАПК)

Резников напомнил о праве добровольной подачи декларации при закрытых реестрах (Фото:НАПК)

Министр обороны Алексей Резников выступает категорически против возобновления е-декларирования для военнослужащих до окончания военного положения.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я категорически против возобновления декларирования на период военного времени, опять же, в отношении военнослужащих, а тем более — членов их семей. Я считаю, что это категорически подвергает их рискам, опасности, потому что доступ к тем реестрам, даже если они закрыты, может быть у врага», — сказал он во время брифинга.

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По словам Резникова, в случае утечки информации «каждый офицер, каждый солдат, сержант, матрос, адмирал становится предметом внимания со всеми деталями», а агрессор может узнать «где находится имущество, где у него родственники».

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Он напомнил о праве добровольной подачи декларации при закрытых реестрах, по мнению министра, «это вопрос добродетели».

После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.

27 июля Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Электронные декларации Е-декларирование Алексей Резников

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