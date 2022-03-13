Новая террористическая атака РФ. Резников вновь призвал Запад закрыть небо после авиаудара по Яворивскому полигону 13 марта, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Алексей Резников (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО закрыть небо над Украиной после российского авиаудара по Международному центру миротворчества и безопасности в Львовской области.

«Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по Яворивскому полигону погибли девять военнослужащих, еще 57 человек получили ранения.

Российские оккупанты выпустили по Яворивскому полигону во Львовской области восемь ракет.

С первых дней войны украинское руководство просит западные страны внедрить над Украиной бесполетную зону для военной авиации агрессора. Это означает, что все летящие объекты над Украиной: самолеты, вертолеты и запущенные ракеты РФ будут сбиваться без предупреждения.

Для выполнения этой задачи ВВС Украины нуждается в достаточном количестве самолетов, систем ПВО и современных радиолокационных станций, которых не хватает.

НАТО и США последовательно отказывали Украине в закрытии неба. Западные партнеры считает, что это может стать причиной Третьей мировой войны.

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