Новая террористическая атака РФ. Резников вновь призвал Запад закрыть небо после авиаудара по Яворивскому полигону

13 марта, 11:35
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Министр обороны Алексей Резников (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО закрыть небо над Украиной после российского авиаудара по Международному центру миротворчества и безопасности в Львовской области.

«Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо», — написал он в Twitter.

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Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по Яворивскому полигону погибли девять военнослужащих, еще 57 человек получили ранения.

Российские оккупанты выпустили по Яворивскому полигону во Львовской области восемь ракет.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1502911608242196482
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С первых дней войны украинское руководство просит западные страны внедрить над Украиной бесполетную зону для военной авиации агрессора. Это означает, что все летящие объекты над Украиной: самолеты, вертолеты и запущенные ракеты РФ будут сбиваться без предупреждения.

Для выполнения этой задачи ВВС Украины нуждается в достаточном количестве самолетов, систем ПВО и современных радиолокационных станций, которых не хватает.

НАТО и США последовательно отказывали Украине в закрытии неба. Западные партнеры считает, что это может стать причиной Третьей мировой войны.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Яворивский полигон Алексей Резников

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