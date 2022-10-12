Время HIMARS. В Украину прибыли еще четыре дополнительные РСЗО
США доставили в Украину дополнительные РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
«Доставлены четыре дополнительных HIMARS от американских партнеров. Спасибо президенту США Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и народу США. Время HIMARS: хорошее для украинцев и плохое для оккупантов. Отличные новости накануне встречи в рамках Рамштайна, куда я еду завтра. Дальше больше», — заявил министр.
4 октября президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, который включает дополнительные РСЗО HIMARS.
28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.