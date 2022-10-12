Время HIMARS. В Украину прибыли еще четыре дополнительные РСЗО

12 октября, 00:05
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США доставили в Украину дополнительные РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США доставили в Украину дополнительные РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что из США доставили еще четыре РСЗО HIMARS.

«Доставлены четыре дополнительных HIMARS от американских партнеров. Спасибо президенту США Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и народу США. Время HIMARS: хорошее для украинцев и плохое для оккупантов. Отличные новости накануне встречи в рамках Рамштайна, куда я еду завтра. Дальше больше», — заявил министр.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1579935298225831937
Инфографика: НВ
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4 октября президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, который включает дополнительные РСЗО HIMARS.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.

https://www.youtube.com/watch?v=C-mLkQwkx2A
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия РСЗО Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины РСЗО HIMARS

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