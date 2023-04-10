Кремль готов убить и три миллиона человек, чтобы захватить «половину Украины» — Резников

10 апреля, 18:38
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что, по данным украинской разведки, руководство российского режима готово принести в жертву и три миллиона человек.

В интервью Delfi Резников рассказал, что оккупанты следуют своей старой и известной поговорке: «Бабы еще нарожают».

«По данным нашей разведки, многие высшие представители Кремля подкрепляют свои стратегические расчеты и планирование следующей логикой: «Мы не пожалеем ни одного, ни трех миллионов, потому что за счет тех потерь мы присоединим половину Украины с двадцатью миллионами и таким образом компенсируем эти потери», — сказал Резников.

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Также, по словам главы Минобороны, в одном лишь Бахмуте Россия ежедневно теряет убитыми и ранеными около полутысячи солдат.

Ранее Генштаб сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 178 тысяч военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Кремль Разведка Войска РФ Алексей Резников

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