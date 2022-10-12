Новая эра ПВО. Резников подтвердил доставку в Украину IRIS-T, ожидаются системы NASAMS

12 октября, 01:55
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Современные системы IRIS-T будут защищать украинское небо (Фото:JaWernulsa/Twitter)

Современные системы IRIS-T будут защищать украинское небо (Фото:JaWernulsa/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что первые системы современных ПВО IRIS-T из Германии уже в Украине.

«Новая эра прововоздушной обороны начинается в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. NASAMS из США уже в пути. Это только начало. Нам нужно больше. Никаких сомнений в том, что россия страна-террорист. Потому это моральная необходимость в защите наших людей», — заявил министр.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1579941918720798720

Он также персонально поблагодарил за поставки оружия министра обороны Германии Кристин Ламбрехт.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1579941988035883008
Инфографика: НВ
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29 сентября правительство Германии подтвердило, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых еще нет у Бундесвера.

В командовании Воздушных сил 6 октября сообщили, что военнослужащие ВСУ уже проходят обучение работе с зенитными ракетными комплексами NASAMS и IRIS-T.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что одна такая система может защитить крупный город.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины ПВО Украины

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