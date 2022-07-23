Резников считает, что трибунал над российскими преступниками стоит провести в Харькове

23 июля, 15:19
Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov via Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov via Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.

Об этом он написал в Twitter.

«Салтовка в Харькове — самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равный Мариуполю. Сейчас это одно из самых масштабных мест преступлений оккупантов. Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для суда над Россией», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1550770107743346690
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьков Военные преступления Алексей Резников Война России против Украины

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