Резников считает, что трибунал над российскими преступниками стоит провести в Харькове 23 июля, 15:19 Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov via Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.

Об этом он написал в Twitter.

«Салтовка в Харькове — самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равный Мариуполю. Сейчас это одно из самых масштабных мест преступлений оккупантов. Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для суда над Россией», — говорится в сообщении.

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