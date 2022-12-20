«Для конкретной операции». Резников разъяснил слова Залужного об необходимом оружии для Украины 20 декабря, 17:10 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Называя количество необходимой техники — 300 танков, 700 БМП, 500 гаубиц -, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имел в виду потребности конкретной операции. Однако для полной деоккупации украинских земель нужно больше техники и вооружения.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

Он уточнил, что не все правильно поняли слова Залужного о необходимом количестве техники для победы Украины.

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«Я бы уточнил мысль генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а отдельно назвал цифру потребностей для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК», — заявил он.

Он подчеркнул, что для полной деоккупации территории Украины необходимо больше техники и вооружения. Однако Резников не назвал точное количество.

«Но для полной победы, полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год, включая и Крым, и Донецк, и Луганск, конечно, надо больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров», — подытожил он.

В интервью для The Economist Залужный сказал, что для выхода на рубежи до 23 февраля Украине нужно 300 танков, 600−700 БМП, 500 гаубиц.

Также Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти в новое наступление. По его словам, это может быть не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Он не исключает атаки на южном направлении.

