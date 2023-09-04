Украина тратит на войну 100 миллионов долларов в сутки — Резников 4 сентября, 12:45 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что день войны стоит Украине 100 миллионов долларов.

Отвечая на вопрос, почему покупают дроны за деньги граждан, а не за деньги бюджета, Резников сказал:

«Я не имею права сказать вам о контрактах. Я могу сказать, что официально только новых украинских дронов 30 моделей различных типов допущено к эксплуатации: разведывательных, ударных, камикадзе и тому подобное. В том числе — 10 моделей FPV-дронов», — сказал он Укринформу.

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По его словам, количество их выпуска будет зависеть от самих производителей.

«Вот сколько они способны будут выпускать — все будет наше. Мы все у них купим — за государственные средства», — добавил он.

Резников заявил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день — это 3% от всего, что попало на войну.



«А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь», — сказал он.

По мнению Резникова, несправедливо предъявлять претензии государству — военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры.

«Это не так. На самом деле это делают граждане Украины — те, кто работают, потому что они платят налоги и эти налоги идут в бюджет, а из этого бюджета идут в том числе и на армию. Армия сегодня — самый большой потребитель средств» — добавил он.