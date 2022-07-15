50% ракет, которые Россия выпускает по украинским городам, сбиваются ПВО — Резников 15 июля, 16:27 Резников заявил, что 50% ракет, выпускаемых Россией по украинским городам, сбиваются ПВО (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 50% летящих в украинские города ракет сбиваются ПВО.

«Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, кошмара и ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю «кратно больше», я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО», — сказал он в интервью BBC.

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По словам министра, сегодня нет 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида.

"Израильские специалисты, например, скажут, что они гарантируют защиту на 80%. Но не сто. Сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например от тех же Калибров. Израильский Железный купол, очень известная система защиты, тоже сбивает определенный тип ракет, но не крылатые ракеты», - сказал он.

Резников заявил, что он не брался бы говорить о том, что можно закрыть небо полностью.

«Но улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны мы обязаны, и это уже утверждено: независимо от того, когда будет парад победы Украины над Россией, все равно нам нужно развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную систему обороны, как это сделало государство Израиль», – сказал он.

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