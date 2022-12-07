Больше всего — к ЗРК С-300. Резников рассказал, сколько ракет осталось в РФ после последнего обстрела 7 декабря, 03:29 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей заявил, что российские оккупанты вышли за пределы резерва ракет, который необходим для защиты РФ.

В частности, у кремлевского режима осталось менее 13% запаса ракет Искандер, в то время как иметь необходимо хотя бы 25-30%.



"Они многое уже делали без просчета своих собственных последствий. Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет, по многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них", - заявил министр.

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Также после атаки 5 декабря у РФ осталось около 30% запаса ракет Калибр. Производить новые возможность очень низкая.

В то же время у оккупантов тысячи ракет к установкам С-300, которыми российские террористы обстреливают Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

"Единственное, чтобы мы уже так не очень сильно радовались, потому что у них очень большой запас ракет С-300 – это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме земля-земля", – заявил Резников.

22 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированных ракетных атаки по территории Украины.

5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине. Из более 70 выпущенных агрессором ракет украинской ПВО удалось сбить более 60.