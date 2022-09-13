Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской
Украинский военный (Фото:REUTERS/Ammar Awad)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, поскольку это сельскохозяйственный регион «с ирригационными каналами».
Об этом сообщает FT.
По его словам, ирригационные каналы войска РФ могут использовать как оборонительные траншеи.
Резников добавил, что РФ отправила в Херсонскую область чеченцев, задача которых не дать российским войскам покинуть свои позиции.
12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.
Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины.
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