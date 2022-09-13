Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской

13 сентября, 11:34
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, поскольку это сельскохозяйственный регион «с ирригационными каналами».

Об этом сообщает FT.

По его словам, ирригационные каналы войска РФ могут использовать как оборонительные траншеи.

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Резников добавил, что РФ отправила в Херсонскую область чеченцев, задача которых не дать российским войскам покинуть свои позиции.

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12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.

Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=8nB91qDqg9w
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсонская область Алексей Резников Война России против Украины

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