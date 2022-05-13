«Тектоническое смещение». За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет — Резников

13 мая, 13:00
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет.

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«В конце концов произошло тектоническое смещение. За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет», — написал он в Facebook.

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По его словам, Украина уже получает тяжелое вооружение от партнеров.

«В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/407683618034662
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Интеграция Алексей Резников Война России против Украины

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