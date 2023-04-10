Резников рассказал, как в начале полномасштабной войны он и половина Минобороны могли попасть в плен 10 апреля, 14:12 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis REFILE)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, если бы в начале полномасштабной войны России против Украины действовал по определенному протоколу безопасности, то, вероятно, попал бы в плен.

По словам министра, защищенный командный пункт Минобороны, куда он должен был ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде массированной высадки десанта.

Видео дня

«ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы через день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену», — сказал он Украинской правде.

Резников заявил, что они решили «распылиться по разным зданиям, принадлежащим Министерству обороны».

«Слава Богу, их хватает в Киеве. Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли работать», — сказал он.