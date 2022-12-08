За месяц для эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов БПЛА украинского производства — Резников 8 декабря, 12:11 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за последние 30 дней для эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов БПЛА украинского производства.

Инфографика: НВ

«Ранее армия принимала в эксплуатацию 1−2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней для эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства», — говорится в сообщении Резнкива в Facebook.

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По его словам, для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Миноборону на допуск для эксплуатации своего изделия.

Фото: www.facebook.com/reznikovoleksii

«Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат», — написал он.



Министр заявил, что раньше эта процедура занимала полтора-два года, а сегодня она очень быстрая.

«Главное — чтобы изделие имело ТТХ, нужные для войска», — написал он.

Резников рассказал, что сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства.

«Мы планируем принять решение по ним до конца года», — заявил он.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.



Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.



6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.



В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».