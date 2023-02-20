Резников оценил, насколько эффективным может быть применение Россией авиации против Украины 20 февраля, 09:35 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Накопление российской авиации возле границ с Украиной — составляющая подготовки оккупантов к наступлению. Успех применения зависит от ряда факторов, а большинство летной элиты РФ уже уничтожили, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью изданию Бабель.

По словам Резникова, наступление окупантов и применение авиации — «две составляющие одного».

«Классическая военная наука учит — если планируешь идти в наступление, ты должен сделать три вещи: заставить своего оппонента остановиться и перейти в оборону; начать властвовать в воздухе, чтобы не дать ему пойти в контрнаступление; должен уничтожать все его резервы, логистические цепочки, запасы — и для этого тоже нужна авиация. Поэтому, когда мы говорим, что россияне готовятся к наступлению, это обязательно и об авиации», — сказал он.

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Комментируя шансы РФ на успешную воздушную кампанию, министр заявил, что это будет зависеть от нескольких факторов, таких как мастерство пилотов, погода, маневренность и техническое состояние самолетов. По его словам, украинские военные уничтожили большинство летной элиты РФ — сейчас у оккупантов преимущественно менее опытные и молодые пилоты.

«Также зависит от массированности их прилета, и сколько в этот день или часы нам потребуется выпустить противовоздушных ракет. Условно говоря, на одну цель — две ракеты. Если 20 самолетов — 40 ракет, 100 самолетов — 200. Риски есть, но не надо это воспринимать так, что все пропало. Наши партнеры в этом отдают себе отчет, поэтому такая активная позиция», — добавил Резников.

Ранее Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщила, что Россия накапливает возле границ Украины самолеты и вертолеты. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия «готовится к воздушной кампании и пытается атаками [вывести из строя] ПВО Украины». Он также сказал, что у России могло остаться «более 80%» авиации. Комментируя это, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину.

По данным британской разведки, Россия продолжает использовать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и многие месяцы. Масштабную воздушную кампанию считают маловероятной.

