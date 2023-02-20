Резников оценил, насколько эффективным может быть применение Россией авиации против Украины

20 февраля, 09:35
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Накопление российской авиации возле границ с Украиной — составляющая подготовки оккупантов к наступлению. Успех применения зависит от ряда факторов, а большинство летной элиты РФ уже уничтожили, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью изданию Бабель.

По словам Резникова, наступление окупантов и применение авиации — «две составляющие одного».

«Классическая военная наука учит — если планируешь идти в наступление, ты должен сделать три вещи: заставить своего оппонента остановиться и перейти в оборону; начать властвовать в воздухе, чтобы не дать ему пойти в контрнаступление; должен уничтожать все его резервы, логистические цепочки, запасы — и для этого тоже нужна авиация. Поэтому, когда мы говорим, что россияне готовятся к наступлению, это обязательно и об авиации», — сказал он.

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Комментируя шансы РФ на успешную воздушную кампанию, министр заявил, что это будет зависеть от нескольких факторов, таких как мастерство пилотов, погода, маневренность и техническое состояние самолетов. По его словам, украинские военные уничтожили большинство летной элиты РФ — сейчас у оккупантов преимущественно менее опытные и молодые пилоты.

«Также зависит от массированности их прилета, и сколько в этот день или часы нам потребуется выпустить противовоздушных ракет. Условно говоря, на одну цель — две ракеты. Если 20 самолетов — 40 ракет, 100 самолетов — 200. Риски есть, но не надо это воспринимать так, что все пропало. Наши партнеры в этом отдают себе отчет, поэтому такая активная позиция», — добавил Резников.

Ранее Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщила, что Россия накапливает возле границ Украины самолеты и вертолеты. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия «готовится к воздушной кампании и пытается атаками [вывести из строя] ПВО Украины». Он также сказал, что у России могло остаться «более 80%» авиации. Комментируя это, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину.

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По данным британской разведки, Россия продолжает использовать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и многие месяцы. Масштабную воздушную кампанию считают маловероятной.

https://www.youtube.com/watch?v=rNeaXusN_0A
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Авиация Алексей Резников Война России против Украины

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