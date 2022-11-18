В 2023 году Украина сможет самостоятельно обеспечить все потребности ВСУ в бронежилетах и шлемах — Резников

18 ноября, 13:36
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все силы обороны в бронежилетах и шлемах.

«В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах. Импорт при необходимости может стать точечным дополнением», — написал он в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo/?fbid=552873773515645&set=a.325425039593854

По словам министра, по состоянию на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности ВСУ, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в размере более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов.

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«Это при том, что происходит постоянное движение — обеспечиваются новые подразделения, осуществляется замена и т. д. Резерв будет постепенно расти в соответствии с запросами ВСУ. На этот результат уже можно опираться», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=FCUgu6hpeQs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бронежилеты Алексей Резников Война России против Украины

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