ПВО и не только. Резников рассказал, какая военная помощь нужна Украине 15 ноября, 22:24 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров. Потерпев поражение на поле боя, Россия пытается повлечь за собой гуманитарный кризис в Украине», — говорится в заявлении.

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С приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины. По словам Резникова, их цель — вызвать новую волну миллионов беженцев.

«Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Уволила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, это и общая с нашими партнерами победа», — добавил министр.

Резников пояснил, что Украине нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а именно:

увеличить количество IRIS-T и NASAMS;

получить HAWK и Crotale в достаточном количестве;

принять и выполнить решение по SAMP-Т;

получить разведывательные и боевые БПЛА и защиту от беспилотников.

Также министр обороны добавил, что украинские бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Речь идет о:

увеличить количество артиллерии;

обеспечить стабильные поставки боеприпасов;

сформировать и ввести боеспособные резервы.

«Мы должны быть готовы к активной обороне и накопить резервы на зиму», — добавил Резников.

14 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.