ПВО и не только. Резников рассказал, какая военная помощь нужна Украине
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)
Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров. Потерпев поражение на поле боя, Россия пытается повлечь за собой гуманитарный кризис в Украине», — говорится в заявлении.
С приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины. По словам Резникова, их цель — вызвать новую волну миллионов беженцев.
«Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Уволила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, это и общая с нашими партнерами победа», — добавил министр.
Резников пояснил, что Украине нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а именно:
- увеличить количество IRIS-T и NASAMS;
- получить HAWK и Crotale в достаточном количестве;
- принять и выполнить решение по SAMP-Т;
- получить разведывательные и боевые БПЛА и защиту от беспилотников.
Также министр обороны добавил, что украинские бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Речь идет о:
- увеличить количество артиллерии;
- обеспечить стабильные поставки боеприпасов;
- сформировать и ввести боеспособные резервы.
«Мы должны быть готовы к активной обороне и накопить резервы на зиму», — добавил Резников.
14 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.