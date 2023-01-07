В преддверии Рамштайн. Резников провел переговоры с главой Пентагона 7 января, 04:37 Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:Rrodriguez0750/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином в преддверии очередной встречи в формате Рамштайн.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате Рамштайн с Ллойдом Остином", - сообщил министр.

Он отметил, что содержание нового пакета военной помощи от США «дает новые возможности для освобождения юга и востока Украины».

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США в пятницу, 6 января, объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов.

В Пентагоне опубликован полный список оружия, которое войдет в пакет помощи:

50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч 25-мм снарядов;

100 БТР М113;

55 бронемашин с противоминной защитой MRAP;

138 бронемашин HMMWV (Humvee);

18 САУ калибра 155 мм и 18 машин для подвоза боеприпасов;

70 тысяч 155-мм артснарядов;

500 высокоточных 155-мм артснарядов;

1200 155-мм снарядов RAAM, которые создают противотанковые минные поля;

36 гаубиц калибра 105 мм и 95 тысяч снарядов к ним;

10 тысяч 120-мм минометных снарядов;

снаряды к РСЗО HIMARS;

управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

4 тысячи авиационных ракет Zuni;

снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы, мины, приборы ночного видения, запчасти и так далее.

В январе должно состояться очередное заседание в формате Рамштайн, на котором представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

