В преддверии Рамштайн. Резников провел переговоры с главой Пентагона

7 января, 04:37
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Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:Rrodriguez0750/Twitter)

Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:Rrodriguez0750/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином в преддверии очередной встречи в формате Рамштайн.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате Рамштайн с Ллойдом Остином", - сообщил министр.

Он отметил, что содержание нового пакета военной помощи от США «дает новые возможности для освобождения юга и востока Украины».

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1611477690460131363

США в пятницу, 6 января, объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов.

В Пентагоне опубликован полный список оружия, которое войдет в пакет помощи:

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  • 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч 25-мм снарядов;
  • 100 БТР М113;
  • 55 бронемашин с противоминной защитой MRAP;
  • 138 бронемашин HMMWV (Humvee);
  • 18 САУ калибра 155 мм и 18 машин для подвоза боеприпасов;
  • 70 тысяч 155-мм артснарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артснарядов;
  • 1200 155-мм снарядов RAAM, которые создают противотанковые минные поля;
  • 36 гаубиц калибра 105 мм и 95 тысяч снарядов к ним;
  • 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;
  • снаряды к РСЗО HIMARS;
  • управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
  • 4 тысячи авиационных ракет Zuni;
  • снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы, мины, приборы ночного видения, запчасти и так далее.

В январе должно состояться очередное заседание в формате Рамштайн, на котором представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Поставки оружия Война в Украине Алексей Резников Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн

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