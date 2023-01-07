В преддверии Рамштайн. Резников провел переговоры с главой Пентагона
Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:Rrodriguez0750/Twitter)
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином в преддверии очередной встречи в формате Рамштайн.
"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате Рамштайн с Ллойдом Остином", - сообщил министр.
Он отметил, что содержание нового пакета военной помощи от США «дает новые возможности для освобождения юга и востока Украины».
США в пятницу, 6 января, объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов.
В Пентагоне опубликован полный список оружия, которое войдет в пакет помощи:
- 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч 25-мм снарядов;
- 100 БТР М113;
- 55 бронемашин с противоминной защитой MRAP;
- 138 бронемашин HMMWV (Humvee);
- 18 САУ калибра 155 мм и 18 машин для подвоза боеприпасов;
- 70 тысяч 155-мм артснарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артснарядов;
- 1200 155-мм снарядов RAAM, которые создают противотанковые минные поля;
- 36 гаубиц калибра 105 мм и 95 тысяч снарядов к ним;
- 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;
- снаряды к РСЗО HIMARS;
- управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
- 4 тысячи авиационных ракет Zuni;
- снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы, мины, приборы ночного видения, запчасти и так далее.
В январе должно состояться очередное заседание в формате Рамштайн, на котором представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.