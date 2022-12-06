«Эти идиоты приведут нас к победе». Резников прокомментировал ракетные атаки россиян 6 декабря, 10:55 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты не могут победить ВСУ на поле боя, поэтому воюют против гражданского населения ракетами. Этим они только усиливают поддержку Украины на международной арене.



Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телемарафона.



«Их логика очень проста , они не могут победить украинские Вооруженные силы и вообще наши Силы обороны на поле боя, поэтому начали войну с гражданским населением. Их мечта — погрузить нас с вами во тьму и холод, чтобы народ Украины сказал: „все, хватит, хотим сдаться и заставить власть вести переговоры“», — сказал он.



Видео дня

По словам главы Минобороны, атаки РФ на гражданскую инфраструктуру лишь усиливают желание украинцев победить.

«Россияне даже цинично называют эти удары „гуманитарными обстрелами“ и „гуманитарными ракетами“. Это тактика нового военного руководства, которое предназначено отвечать за эту „спецоперацию“, но они не понимают одного — такие атаки лишь усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации. Мало того, это усиливает желание партнеров нас поддержать», — акцентировал он.



Министр также вспомнил, как один из массированных ударов принципиально изменил эмоции министров на заседании Рамштайна, которое проводилось после обстрелов. Тогда партнеры резко начали говорить о повышении поддержки именно ПВО Украины. В частности, тогда Испания и согласилась предоставить свои Hawk.

«Поэтому эти идиоты (российские войска, — ред.) просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе», — подытожил Резников.

