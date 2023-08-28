Польская компания Alfa или будет поставлять Украине снаряды, или вернет деньги — Резников 28 августа, 21:54 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что польская фирма Alfa, которая имеет просроченные контракты перед МОУ, или выполнит обещанные поставки, или вернет предоплату.

Об этом в понедельник, 28 августа, Резников сказал на пресс-конференции, сообщает Украинская правда.

«Я читал расследование Украинской правды. И эта фирма действительно является одной из иностранных компаний, которые подписали контракты с Минобороны. Таких фирм много, и, к сожалению, даже влиятельные игроки на рынке далеко не все смогли выполнить подписанные контракты. Есть и украинские фирмы, которые сорвали поставки, и американские», — отметил глава Минобороны.

Видео дня

Министр отметил, что уже было подано несколько арбитражных исков против польской компании.

Резников сказал, что Alfa предложила Украине другие виды снарядов, и сейчас Минобороны изучает их.

«И дальше или будем доставлять их, или будем требовать вернуть предоплату», — подчеркнул он.



Резников добавил, что министерство уже выиграло арбитражный суд против другой компании, а это дает ему надежду, что и другие подобные дела Минобороны выиграет.

Кроме того, министр подчеркнул, что большей проблемой являются украинские специмпортеры. Поскольку это государственные компании, которые не имеют денег, поэтому речь будет идти о банкротстве.

28 августа Украинская правда опубликовала новое расследование, в котором говорится о том, что Министерство обороны с апреля 2022 года заключило по меньшей мере семь контрактов с малоизвестной польской фирмой Alfa на поставки снарядов и амуниции для украинских военных. Однако Минобороны не прекратило с фирмой сотрудничество после того, как она сорвала первые поставки на миллиарды гривен.

