«Увидим контрнаступательную кампанию». К концу этого года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины — Резников 15 июля, 13:04 Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в этом году ВСУ проведут успешную контрнаступательную кампанию.

«Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной», — сказал он в интервью Financial Times.

Министр заявил, что к концу этого года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины.



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По словам главы ведомства, в последние несколько недель Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российских складах боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину Москвы.

Резников уверен, что Украина получит большее количество систем большой дальности, в частности, Himars, которые, по его словам, изменили правила игры в войне.



«Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью, и мы получим еще большую и большую дальность», — сказал Резников.

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