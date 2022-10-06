«Мародеры и насильники». Резников призвал партнеров перестать бояться «вторую армию мира» 6 октября, 16:44 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Международному сообществу следует перестать бояться Россию с ее ядерным шантажом. Оккупанты уже не раз доказывали, что «вторая армия мира» — это бродяги и насильники.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Украина продолжает доказывать всему миру, что армия России — это не первоклассные военнослужащие.

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«После Мариуполя, Бучи и ракетных обстрелов ядерным оружием нас не испугать. Мы говорим всем партнерам — перестаньте бояться Россию. Это не вторая армия мира, это бродяги, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину», — заявил он.

Ранее Резников заявил, что почти все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских солдат.