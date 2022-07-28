«Мы — потомки тех, кто не сломался». Резников поздравил украинцев с Днем Государственности 28 июля, 23:57 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Алексей Резников ко Дню Украинской Государственности заявил, что за 155 дней полномасштабной войны многие осознали, что такое на самом деле иметь свое государство.

Он подчеркнул, что украинцы должны сами определять свое будущее на своей земле.

«Этот праздник символизирует и утверждает право украинцев самостоятельно определять свою судьбу на своей земле. Быть в своем праве», — пишет министр.

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Он напомнил, что Украина на протяжении веков боролась за право на независимость и завоевала ее тяжелой ценой.

«Поколения наших предков на протяжении веков боролись за это право на разных этапах создания государства. Теряли и снова боролись. Дух нации закалялся в борьбе, мы потомки тех, кто не сломался. Сейчас наше время держать удар», — подчеркнул Резников и заверил, что отпор российской агрессии обязательно завершится нашей победой и безусловным утверждением украинской государственности на все времена.

«Тысячи патриотов собственными жизнями уже заплатили за это. Вечная память всем борцам, павшим за Украину», — завершил свое сообщение министр обороны.

28 июля 2022 года, Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

28 июля 2022 года, Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

О его основании президент Украины Владимир Зеленский объявил год назад, 24 августа 2021-го, в день празднования 30-летия независимости Украины.



Тогда, выступая с речью на Майдане Незалежности, Зеленский в прямом эфире подписал указ О Дне украинской государственности.

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