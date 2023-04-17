«Это моя мечта». Резников заявил, что после победы уйдет в отставку 17 апреля, 03:32 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после победы в войне против России он уйдет в отставку.

Об этом сообщает La Razon.

"Это моя мечта. И еще большая мечта моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром... Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке... Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым" , – заявил Резников.

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Зимой информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны по закупкам продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.